Beim Sportwagenbauer Porsche rückt erstmals eine Frau in den Vorstand auf. Die bisherige Porsche-Vertriebschefin Europa, Barbara Frenkel, übernimmt zum 1. Juni das Ressort Beschaffung, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die gebürtige Fränkin startete ihre berufliche Laufbahn in der Zulieferindustrie, wo sie bei Valeo und TRW Automotive in Einkaufsbereichen tätig war. Seit 19 Jahren arbeitet sie in verschiedenen leitenden Funktionen für den Sportwagenhersteller Porsche. Sie wird nun Nachfolgerin von Uwe-Karsten Städter, der nach einer Laufbahn von 47 Jahren im Volkswagen-Konzern in Ruhestand geht. Er leitete den Porsche-Einkauf seit 2011. In seiner Amtszeit stieg das Einkaufsvolumen der Porsche AG von zwei auf über neun Milliarden Euro. Gleichzeitig verdoppelte sich die Anzahl der Mitarbeiter im Beschaffungsressort auf rund 580 Angestellte.