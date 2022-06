Flüchtlinge aus der Ukraine: Landeserstaufnahme in der Landesmesse Stuttgart startet am Montag

Von Montag an sollen in der Landesmesse Stuttgart erste Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen. Zusammen mit Karlsruhe und Offenburg will das Land Baden-Württemberg so Plätze für bis zu 2.300 Menschen anbieten. In einer Halle der Landesmesse werden 800 Plätze entstehen. Der Betrieb soll in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen erfolgen. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) begrüßte den Aufbau der Landeserstaufnahme. Damit würde das Land gerade die Landeshauptstadt entlasten. In den vergangenen Tagen hatte sich gezeigt, dass viele Flüchtende Großstädte ansteuern. Nopper forderte in diesem Zusammenhang weitere pragmatische Lösungen im Konsens von Bund, Land und Kommunen. So bräuchte es beispielsweise eine Registrierung für die Flüchtlinge.