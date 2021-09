Erst impfen, dann tanzen vor Stuttgarter Clubs

„Erst impfen, dann tanzen“, so lautet das Motto einer Impfaktion, die von Donnerstag an vor Stuttgarter Clubs startet. Die Aktion wird vom Robert-Bosch-Krankenhaus, dem Hotel- und Gaststättenverband und verschiedenen Initiativen der Stuttgarter Clubszene vorangetrieben. Hintergrund des Impfangebots ist, dass Tanzen in Clubs seit kurzem wieder ohne Corona-Maske erlaubt ist. Umso wichtiger ist es laut Mark Dominik Alscher, dem Medizinischen Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses, dass möglichst viele Partygänger geimpft sind. Mobile Impfteams sollen deshalb vor sechs Stuttgarter Clubs für ein niedrigschwelliges Impfangebot sorgen und damit auch bislang Unentschlossene erreichen, so Alscher. Begonnen wird am Donnerstag vor dem Kowalski, es folgen der Club Lehmann, die Schräglage, White Noise, Pure und Ende September der Perkins Park.