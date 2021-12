Ersatz-Weihnachtsmarkt in Stuttgart: ein bisschen Stimmung mit gebrannten Mandeln und Ausstecherle

In Stuttgart hat am Mittwoch der Ersatz-Weihnachtsmarkt begonnen. 44 Beschicker haben den Zuschlag bekommen und weit verstreute Buden aufgebaut. Wie gut nehmen die Menschen das an?

Mit geschlossenen Augen wirkt auf dem Marktplatz in Stuttgart alles ganz normal: Es riecht verführerisch nach frisch gebrannten Mandeln und Magenbrot. "Wie das duftet", sagt eine Frau, und packt mehrere Tüten gebrannter Nüsse für ihre Enkel ein. Die seien so enttäuscht gewesen, dass der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde. Jetzt will die Frau sie überraschen. Einige, die hier vorbeikommen, sind überrascht, weil sie nicht mitbekommen haben, dass es den Ersatz-Weihnachtsmarkt gibt. Eine Passantin kam zufällig vorbei und freut sich jetzt, denn sie braucht noch Ausstechförmchen. Zufrieden zeigt sie eine sogenannte Bärentatze aus Holz.

Kunden freuen sich über unverhoffte Weihnachtsstimmung in Stuttgart

"Es ist so schön, hier ein bisschen Weihnachtsstimmung zu bekommen", sagt ein Paar, dass sich beleuchtete Weihnachtssterne anschaut. "Aber mehr Tannenbäume und Glühwein wäre schon schön gewesen." Die beiden zeigen aber auch Verständnis für die Standbetreiberinnen und Betreiber. Jessica Balbach zum Beispiel hat bereits drei Tage auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim gearbeitet, dann wurde der Markt geschlossen. Jetzt kann sie in Stuttgart am Stand mit den Weihnachtssternen arbeiten, der auch schon für den Weihnachtsmarkt aufgebaut war und nach der Absage der Stadt wieder abgebaut werden musste. Schon am Dienstag beim erneuten Aufbau seien die Leute sehr verständnisvoll gewesen.

Weihnachtsmarkt-Händler sind vorsichtig optimistisch und bangen trotzdem

Am Stand nebenan verkauft die alteingesessene Schaustellerfamilie Kritz Baumstriezel. "Wir sind einfach nur froh, dass wir wenigstens das haben", heißt es dort. Alle anderen Stände auf Weihnachtsmärkten hätten sie abbauen müssen. Daniel Strohbach aus Filderstadt (Kreis Esslingen) verkauft Ausstechförmchen, Bürsten und Haushaltsartikel. Der erste Tag sei bisher gut gelaufen, glücklich wirkt er trotzdem nicht. Wer wisse schon, wie lange das so gehe? "Diese Woche sind wir jetzt erstmal sicher, aber nächste Woche, wenn die sich wieder treffen, ist es wieder offen. Das ist ein bisschen nervenaufreibend." Es sei einfach auch schade, dass viele Kollegen jetzt nicht hier stehen könnten, so Strohbach.

Ersatz-Weihnachtsmarkt in Stuttgart geht bis zum 30. Dezember

Der Ersatz-Weihnachtsmarkt in Stuttgart hat von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, an Heilig Abend von 9 bis 14 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist geschlossen. Die Verkaufsstände werden laut Stadt am 30. Dezember wieder abgebaut, die Buden auf dem Marktplatz bereits am 29. Dezember.