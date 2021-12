Eröffnung: Stadtbahn U6 fährt zum Stuttgarter Flughafen

Nach gut drei Jahren Bauzeit wird die Verlängerung der Stadtbahn U6 am Samstag feierlich eröffnet. Sie fährt dann von Gerlingen über die Stuttgarter Innenstadt bis zum Flughafen.

Die Fahrt von der Stuttgarter Innenstadt bis zum Flughafen und zur Landesmesse dauert rund 30 Minuten, so die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Besonders profitieren die südlichen Stadtteile von Stuttgart wie Degerloch und Möhringen. Von dort ist man in 20 beziehungsweise 10 Minuten am Flughafen. Bislang war in Stuttgart-Fasanenhof Schluss. Wer öffentlich zum Flughafen fahren wollte, musste auf die S-Bahn oder den Bus umsteigen.

Tagsüber fahren die Stadtbahnen im Zehn-Minuten-Takt

Tagsüber sollen die Stadtbahnen der Linie U6 alle 10 Minuten, frühmorgens und abends meist alle 15 Minuten fahren. Die erste U6-Ankunft am Flughafen ist um 5:34 Uhr, die ersten Flugzeuge starten aber bereits ab 6 Uhr. Alternativ fährt eine Nachtbuslinie, die den Flughafen um 4:24 Uhr erreicht.

Doch nicht nur für Menschen, die rund um den Flughafen wohnen und Reisende bietet die Streckenverlängerung kürzere Wege. Auch für die Mitarbeitenden des Flughafens und der Messe sei die neue Strecke attraktiv, heißt es beim Flughafen. Wie viele Menschen im Moment dort arbeiten, sei schwierig zu schätzen, doch vor Corona seien es 11.000 Personen gewesen, so Flughafensprecher Johannes Schumm.

Neue Haltestellen und eine Brücke aus Carbonfasern

Die Neubaustrecke führt von der bisherigen Endhaltestelle "Schelmenwasen" in Stuttgart-Fasanenhof über die beiden neuen Haltestellen "Stadionstraße" in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) und "Messe West" bis zur Endhaltestelle "Flughafen/Messe".

Markantestes Bauwerk ist eine Netzwerkbogenbrücke, die die Autobahn 8 auf 107 Metern stützenfrei überspannt. "Die Netzwerkbogen wurden weltweit das erste Mal mit Hängern aus Carbonfasern ausgestattet und nicht mit Stahlseilen." Dies mache die Stützen nicht nur besonders elegant, sondern vor allem auch langlebig, so SSB-Projektleiter Steffen Schäfer.

Auch die Haltestelle "Stadionstraße" sei besonders, heißt es bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Der neu geschaffene "Mobilitätspunkt" bietet neben der Stadtbahnhaltestelle Fahrrad-Abstellboxen, einen Regiomat, in dem regionale Produkte von Fildernbauern angeboten werden, außerdem eine Verleihstation für Fahrräder und Lademöglichkeiten für E-Autos.

Kostensteigerung für U6-Verlängerung auf 125 Millionen Euro

Die Baukosten der gut drei Kilometer langen Stadtbahn-Strecke gibt die SSB mit rund 125 Millionen Euro an. Ursprünglich war mit 70 Millionen Euro geplant worden. Die Steigerung begründet die SSB mit gestiegenen Baukosten und schwierigen Vergaben.