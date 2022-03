Millionenprojekt in Stuttgart: Rosensteintunnel wird eröffnet

Der Rosensteintunnel ist eines der teuersten Straßenbauprojekte in Stuttgart. Eigentlich hätte er bereits im November 2021 eröffnet werden sollen. Es gibt viel Kritik.

Nach acht Jahren Bauzeit wird der Rosensteintunnel in Stuttgart am Samstag für den Verkehr freigegeben. Er soll den Stauschwerpunkt zwischen Wilhelma, Rosensteinbrücke und Pragsattel entschärfen. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) werden ihn feierlich eröffnen. "Stuttgart wird durch den Rosensteintunnel zu einer Stadt mit besserer und flüssigerer Mobilität", teilte OB Nopper vor der Tunneleröffnung mit. "Aber nicht nur das: Stuttgart wird durch den Rosensteintunnel auch mehr und mehr zu einer Stadt am Fluss und zu einer Stadt mit mehr Lebensqualität."

Die Kosten sind explodiert

Lieferengpässe haben die Eröffnung verzögert. Steigende Baupreise, Probleme im Untergrund, die längere Bauzeit und ein Streit zwischen der Stadt und der Baufirma trieben die Kosten in die Höhe. Aus den ursprünglich veranschlagten 193 Millionen Euro sind 456 Millionen Euro geworden. "Ich denke, man muss auf den Effekt und Nutzen gucken, den Infrastrukturprojekte bringen. Außerdem auf die Lebensdauer", so Tiefbauamtsleiter Jürgen Mutz. Der Rosensteintunnel habe eine Lebensdauer von 100 Jahren.

Kritiker befürchten zusätzlichen Verkehr

Auf 1.300 Metern unterquert der neue Tunnel den Rosensteinpark und Teile des zoologisch-botanischen Gartens der Wilhelma. Er soll vor allem Stadtviertel wie Bad Cannstatt, den Hallschlag und auch den Stuttgarter Osten vom Verkehr entlasten. Denn wenn an der Wilhelma kein Stau mehr sei, würden die Autofahrer die Schleichwege durch die Viertel nicht mehr nutzen, so die Stadt. Das sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Stuttgart anders.

"Wir wollen ja den Stau."

Denn sobald man Verkehr flüssig mache, gäbe es keinen Grund auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, so Pfeifer. Der BUND möchte die Menschen dazu bewegen, die S-Bahn oder das Fahrrad zu benutzen. Außerdem befürchtet Pfeifer, dass der neue Tunnel noch mehr Verkehr anzieht. Der Tunnel animiere dazu, bei Stau auf der Autobahn auf die B10 mitten durch Stuttgart auszuweichen, sagte Pfeifer dem SWR. Auch für Lkw-Fahrer sei die B10 am Neckar entlang attraktiver als die Autobahn, weil dort weniger Steigungen drin seien und sie somit spritsparender vorankommen würden.

Stadt will Grünanlage am Neckarknie

"Der Bau des Rosensteintunnels ermöglicht eine umfangreiche Aufwertung des öffentlichen Raums im Umfeld des Projektes, an der Wilhelma und am Neckarufer", so Stephan Oehler, stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtplanung und Wohnen. Neben zusätzlichen Fuß- und Radwegen, plant die Stadt eine neue Grünfläche entlang des Neckars mit Zugängen direkt zum Fluss. Diese Planung steht allerdings erst am Anfang, weshalb sich die Stuttgarter bis 2029 gedulden müssen, so die Stadt am Donnerstag. So lange dauere die Planung und Umsetzung dieses grünen Zugangs zum Fluss.

Am kommenden Samstag, nach der offiziellen Eröffnung, soll der Verkehr ab 12.30 Uhr rollen.