Miniaturwelten Stuttgart: Ausstellung "Stellwerk S" zeigt Hauptbahnhof vor Stuttgart 21

per Mail teilen

Für Stuttgart 21 wurden Teile des Stuttgarter Hauptbahnhofs abgerissen. Wie er davor aussah, zeigen die Miniaturwelten Stuttgart mit dem wohl größten Stadtmodell Europas.

Der Bonatzbau steht noch komplett - mit Seitenflügeln und überdachten Bahnsteigen. Das historische Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs lässt nicht nur Nostalgikern das Herz bei der neu eröffneten Ausstellung "Stellwerk S" in den Miniaturwelten Stuttgart höher schlagen.

Veranstalter: Größtes Modell einer europäischen Stadt

Auf 180 Quadratmetern und mit 500 Gebäuden ist dort der Hauptbahnhof Stuttgart und seine Umgebung als Modell zu sehen, wie er in den 1980er-Jahren einmal war - also lange vor Beginn der Bauarbeiten zu Stuttgart 21. Es sei der größte Miniaturnachbau einer Stadt in Europa, sagen die Veranstalter. Die Ausstellung "Stellwerk S" hat im Hindenburgbau gegenüber dem Hauptbahnhof eine neue Heimat gefunden.

Der Stuttgarter Bahnhof in den 1980er-Jahren: Hier können die Besucher auch nostalgisch werden. SWR

Wolfgang Frey arbeitete mehr als 30 Jahre an der Bahnhofs-Modellanlage

Der Erbauer der Modell-Anlage, Wolfgang Frey aus Herrenberg (Kreis Böblignen), hatte sie mehr als 30 Jahre lang im Maßstab 1:160 angefertigt. Dafür nutzte Frey, der 2012 verstarb, das Zwischengeschoss einer Stuttgarter S-Bahn-Station. Tagsüber war er Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn, nachts und am Wochenende arbeitete er an seinem Modell. Frey bastelte alle Gebäude selbst, da es keine Bausätze gab. Die Stelltafel und die Stelltische sind 1:1 als Nachbau des Original-Stellwerks in Stuttgart zu sehen.

Über 30 Jahren lang legte Tobias Frey die Modellstadt an. Auch beruflich drehte sich bei ihm alles um Züge. SWR

Logistische Meisterleistung: Der Umzug nach Stuttgart

Teile der Modellanlage wurden bereits in Herrenberg gezeigt. Jetzt ist die Ausstellung um noch nicht gezeigte Teile aus dem Zwischengeschoss erweitert worden. Der Umzug gelang nur, weil viele Menschen mithalfen.

"Es war eine Herkulesaufgabe."

Die Helferinnen und Helfer mussten die Anlage "in solche Teile zerteilen, dass sie transportfähig sind. Ein Teil war so groß wie ein Hänger, das hat gerade rein gepasst", sagt einer der beiden Betreiber, Peter Csavajda. Das große Ausstellungsstück sei "6,17 Meter und 2 Meter breit" gewesen, ergänzt der andere Betreiber, Rainer Braun.

Weitere Miniaturwelten vervollständigen die Ausstellung. Dazu gehört die Modellbahn-Sammlung vom langjährigen Eisenbahn-Romantik-Moderator Hagen von Ortloff und Exponate des Göppinger Märklineums.

Miniaturwelten Stuttgart: Preise und Öffnungszeiten Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 13 - 20 Uhr,

Samstag und Sonntag von 10 - 17 Uhr. Eintrittspreis Erwachsene: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Kinder, Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung zahlen 5 Euro.

Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Adresse:

Arnulf-Klett Platz 1-3, 70173 Stuttgart

Telefon: 07032 287992

E-Mail: info@miniaturweltenstuttgart.de

Weitere Anlaufstellen für Miniatur-Begeisterte in der Region Stuttgart

Modellbau-Fans finden in der Region Stuttgart noch weitere Ausstellungen - etwa das Märklineum in Göppingen. Die Stuttgarter Interessengemeinschaft Modellbau informiert regelmässig über Veranstaltungen rund um den Modellbau. Außerdem ist für November die Messe "Modellbahn und -bau" in der Messe Stuttgart geplant.