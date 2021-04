In Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen wegen eines erneuten Brandausbruchs in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Das Gebäude hatte schon am Montagnachmittag gebrannt, mehrere Familien wurden evakuiert. Nach aktuellen Erkenntnissen entwickelten sich die Flammen aus einem Glutnest heraus. Durch das Feuer bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude. Verletzt wurde niemand.