Trotz Verbots in Stuttgart: Wieder "Spaziergänge" gegen Corona-Maßnahmen

Am Montagabend sind in der Region Stuttgart erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen stoppte die Polizei nach eigenen Angaben einen Aufzug. Dabei sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Hintergrund ist, dass in der Stadt Stuttgart seit Jahresbeginn derartige Veranstaltungen verboten sind. In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen zählten die Beamten insgesamt knapp 30 ähnliche Aktionen, die von Veranstaltern auch als "Spaziergänge" angekündigt werden. In der Stadt Ludwigsburg protestierten nach Behördenangaben knapp 800 Menschen, in Leonberg (Kreis Böblingen) etwa halb so viele. In den Kreisen Esslingen, Rems-Murr und Göppingen versammelten sich ebenfalls Menschen zu Protesten. Dabei handelte es sich Behörden zufolge um kleine Gruppen. Auch hier blieb es laut Polizei friedlich.