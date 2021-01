per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln gegen zwei Mitarbeiter eines Krankentransportunternehmens wegen Betrugs in Millionenhöhe. Das Unternehmen aus dem Kreis Esslingen ist landesweit tätig und hatte 2020 auffallend viel Geld für Desinfektionsmittel in Rechnung gestellt. Dies war einer Krankenkasse aufgefallen. Ermittelt wird gegen den Geschäftsführer und den Betriebsleiter einer Niederlassung des Krankentransportunternehmens. Am Dienstag wurden die Wohnräume der Beschuldigten und die Geschäftsräume des Unternehmens sowie einiger Niederlassungen durchsucht. Dabei wurde umfangreiches Material sichergestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Euro.