Ermittlungen wegen Missbrauchsverdacht dauern an

Nach der Festnahme eines Handballtrainers, der im Verdacht steht, im Raum Stuttgart jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben, laufen weiter die Ermittlungen. Aktuell werde das bei der Hausdurchsuchung des 53-jährigen Trainers beschlagnahmte Material ausgewertet, außerdem werde er weiter vernommen, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegenüber dem SWR. Unterdessen hat ein betroffenen Handballverein in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) angekündigt, die bisherigen Präventionsmaßnahmen zu verstärken. Unter anderem findet im Januar eine Pflichtfortbildung für alle Trainerinnen und Trainer zur Prävention sexualisierte Gewalt statt, heißt es in einer Mitteilung. Der mutmaßliche Täter steht im Verdacht, jahrelang Kinder und Jugendliche, mit denen er in Vereinen Kontakt hatte, sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei kam dem Mann über ein inzwischen erwachsenes mutmaßliches Opfer auf die Spur.