Sonderkommission ermittelt nach Leichenfund in einem Waldstück bei Esslingen

In einem Waldstück zwischen Esslingen-Zell und Deizisau (Kreis Esslingen) haben Passanten am Ostermontag eine Leiche gefunden. Der bislang unbekannte Mann ist vermutlich gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. Zu weiteren Details halten sich die Ermittler bislang zurück. Man stehe ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag dem SWR. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt. Beamte der Spurensicherung waren am Ostermontag am Fundort im Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber. Die Ermittlungen in dem Waldstück dauerten bis in die Nacht zum Dienstag hinein an.