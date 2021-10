Polizei ermittelt nach Flaschenwürfen bei Demonstration

Bei einer angemeldeten Demonstration, die dem linken Spektrum zugeordnet wird, soll es am Samstag in Stuttgart nach Angaben der Polizei unter anderem zu Flaschenwürfen gekommen sein. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt jetzt. Nach Polizeiangaben kam es zu ersten Auflagenverstößen, als offenbar Pyrotechnik gezündet wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Aufzug von der Polizei gefilmt. Auf dem Rotebühlplatz wurden dann laut Polizei aus der Menge der Demonstrierenden heraus Flaschen und Farbbeutel geworfen - zunächst in Richtung der Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge, später auch mutmaßlich wahllos in Richtung von schaulustigen Passanten. Während der Demonstration kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.