Göppingen: Polizei prüft möglichen Luftgewehr-Schuss auf Corona-Demonstrantin

Nach einer Corona-Demo in Göppingen prüfen Ermittlerinnen und Ermittler, ob eine Teilnehmerin mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Die Stadt reagiert unterdessen entsetzt.

Die Polizei ermittelt, ob eine Teilnehmerin bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend in Göppingen mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Eine Frau hatte sich kurz nach 19 Uhr bei der Polizei gemeldet und gesagt, sie habe einen Schmerz am unteren Rücken gespürt und dann in ihrer Jacke eine Luftgewehrpatrone gefunden. Die Polizei in Göppingen hat mögliche Zeuginnen und Zeugen dazu aufgerufen, sich zu melden.

Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass eine Teilnehmerin bei einer Corona-Demo mit einem Luftgewehr beschossen wurde (Symbolbild). SWR SWR -

Göppingens OB Maier zeigt sich entsetzt

Noch ist unklar, ob es sich tatsächlich um einen Schuss aus einem Luftgewehr handelt. Dennoch teilte die Stadt Göppingen am Dienstagmittag mit, sie lehne jede Form von Gewalt strikt ab. Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne) teilte mit, "dies gilt auch und erst recht im Zusammenhang mit Demonstrationen und Kundgebungen. Andere Meinungen als die eigene müssen respektiert und in Form einer offenen politischen Diskussion erörtert werden". Außerdem sei Waffengebrauch "in jeder Hinsicht inakzeptabel und juristisch zu ahnden", so Maier.

Das sagte OB Maier am Dienstag dem SWR unter anderem zum Thema: