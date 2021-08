Die Berliner Polizei ermittelt gegen den ehemaligen baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Heinrich Fiechtner aus Stuttgart. Wegen des Vorwurfs des öffentlichen Aufrufs zu Straftaten läuft ein Ermittlungsverfahren, bestätigte ein Sprecher der Polizei in Berlin. Auch der Staatsschutz sei wegen möglicher politischer Straftatbestände eingeschaltet, hieß es weiter. Der Stuttgarter Arzt und ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Fiechtner hatte sich am Rande einer nicht genehmigten Versammlung in der Nähe des Brandenburger Tores am Wochenende in Berlin in den sozialen Medien geäußert.