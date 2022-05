Verendete Tiere von Erligheim: Hätte jemand genauer hinsehen müssen?

per Mail teilen

Vor kurzem verhungerten und verdursteten in Erligheim zahlreiche Tiere. Im Ort fragen sich nun viele, wer dafür die Verantwortung trägt und wie der Vorfall vermeidbar gewesen wäre.

"Der allerschlimmste Geruch ist weg", sagt Iris Eckl, die direkt neben dem Hof wohnt, auf dem vor zwei Wochen zahlreiche verendete Tiere entdeckt wurden. In der Wand des Stalls in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) klafft ein Loch. Es wurde in die Mauer geschlagen, damit die Kadaver herausgeschafft werden konnten. Das war schon vor einigen Tagen, aber bis heute merkt Eckl - je nach Windrichtung - noch teilweise den Gestank.

Das ist bislang in Erligheim passiert:

Der Landwirt war nach Angaben von Menschen aus dem Ort wohl aus gesundheitlichen Gründen überfordert. Vor Ort in Erligheim treibt zwei Wochen später viele Menschen die Frage um: Warum hat sich der Mann offenbar keine Hilfe geholt?

Nachbarin: Landwirt ließ nicht mit sich reden

Iris Eckl sagt, dass sie immer wieder auf ihren Nachbarn zugegangen sei, ihn auf die Situation der Tiere angesprochen habe. "Aber da kam eigentlich nur ein Streit heraus." Der Nachbar habe ihr vorgeworfen, sich in Dinge einzumischen, die sie nichts angingen.

Bauern in Not können durch ihren Selbsthilfeverband "Maschinenring" in Notsituationen Unterstützung bekommen. Er schickt dann Betriebshelferinnen oder -helfer vorbei. Dass gesundheitliche Probleme Landwirte beim Betrieb ihres Hofs stark einschränken, komme immer wieder vor, sagt Hansjörg Weber, Geschäftsführer des Maschinenrings Baden-Württemberg, dem SWR auf Anfrage.

Auch zwei Wochen, nachdem die toten Tiere entdeckt wurden, sieht es an dem Hof in Erligheim zum Teil chaotisch aus. SWR

Landrat: Gesellschaft muss genauer hinsehen

Möchte der Landwirt selbst etwas dazu sagen, wie es zu der Situation auf seinem Hof und mehr als einem Dutzend verendeter Tiere kam? Vor Ort ist er an diesem Tag jedenfalls nicht anzutreffen, sodass eine Nachfrage nicht möglich ist. Klar ist mittlerweile: Der Mann darf künftig keine Tiere mehr halten. Das Veterinäramt habe ein unbefristetes Tierhaltungsverbot ausgesprochen, so Landrat Dietmar Allgaier (CDU). Doch auch die Gesellschaft müsse genauer hinschauen.

"Ganz geräuschlos verenden Tiere nicht."

Vorwurf: Im Erligheimer Rathaus wurde zu wenig gehandelt

Snezana Hasenmaier will sich in dieser Hinsicht keine Vorwürfe machen lassen: Sie ist ebenfalls Nachbarin des Erligheimer Bauernhofs und machte den Fall öffentlich. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die Tiere schon tot. Andere Hinweise seien zuvor nicht ernst genug genommen worden, sagt Hasenmaier. "Das Rathaus oder die Gemeinde wurde immer wieder informiert", sagt sie. Doch es sei nichts passiert.

Nachbarin Snezana Hasenmaier hatte auf den Fall aufmerksam gemacht. SWR

Der Erligheimer Bürgermeister Rainer Schäuffele (parteilos) ist diese Woche nicht zu sprechen. Dafür antwortet sein Stellvertreter Joachim Obert. Von den angeblich vielen Anrufen, von denen manche Anwohner des Bauernhofs sprechen, wisse er nichts, so Obert, und von den Beschäftigten des Rathauses höre er etwas anderes. Dass sich die Angaben mancher Nachbarn und die der Rathausmitarbeiter damit widersprechen, sei ihm bewusst. "Aber ich kann nur das wiedergeben", so Obert.

Landrat: Betrieb wurde häufig kontrolliert

Obert als stellvertretender Bürgermeister wie auch Landrat Allgaier verweisen außerdem darauf, dass der Betrieb wesentlich häufiger als andere Betriebe vom Veterinäramt überprüft worden sei. Dabei seien keine größeren Dinge beanstandet worden.

Romy Gall aus Erligheim fordert häufigere und unangekündigte Kontrollen vom Veterinäramt. SWR

Anwohnerin Romy Gall ist der Ansicht, dass solche Kontrollen unangemeldet stattfinden müssten. "Dann kann man sehen, was Sache ist", findet sie.

Allzu lange wird es den Stall in Erligheim nicht mehr geben: Er soll abgerissen werden, stattdessen soll an der Stelle neuer Wohnraum entstehen. Doch das ist, wie man vor Ort erfährt, offenbar keine Reaktion auf die Missstände auf dem Hof, sondern war schon lange geplant.

Inzwischen hat das Thema auch den Stuttgarter Landtag erreicht. Die SPD fordert häufigere Kontrollen auf Bauernhöfen.