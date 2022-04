Shoa-Überlebender aus Ukraine nach Stuttgart geflüchtet

Der Wissenschaftler Boris Zabarko hat den Holocaust überlebt und musste jetzt wegen des Kriegs in der Ukraine aus Kiew fliehen. Der 86-Jährige lebt nun in Stuttgart.

Boris Zabarko ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und hat sich das Erinnern an schlimme Zeiten zur Lebensaufgabe gemacht. Der Wissenschaftler hat die Shoah überlebt, die Judenverfolgung durch die Nazis in der Ukraine aufgearbeitet und in vielen Büchern dokumentiert.

Als kleines Kind hatte er unter deutschen Nazis in einem ukrainischen Juden-Ghetto gelitten. Russen befreiten ihn. Jetzt ist Boris Zabarko vor den Russen nach Deutschland geflüchtet. Allein die jüdische Gemeinde in Stuttgart hat bislang rund 300 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Das beeindruckt den 86-Jährigen: "Sie machen sehr gute und sehr wichtige aktuelle Sachen. Sie retten Juden, retten Menschen."

Tochter überredet Zabarko zur Flucht aus Kiew

Eigentlich wollte Zabarko gar nicht weg aus Kiew. Seine Tochter habe ihm dann aber klargemacht: "Opa, du musst deine Enkelin retten." Zusammen mit seiner Tochter und seiner Enkelin begann die Flucht aus Kiew. Der Bahnhof war völlig überfüllt, genau wie der Zug. "Wir haben keinen Platz bekommen und im Korridor haben wir zehn Stunden verbracht.“

Bei seiner Flucht erinnert er sich an Zeitzeugenberichte von Menschen in jüdischen Ghettos während der Nazizeit. Berichte, die er selbst gesammelt und in Büchern veröffentlicht hat. Viele Juden waren damals aus Westeuropa in die Ukraine deportiert worden.

"Die westlichen Menschen waren deportiert vom Leben zum Tod. Wir retten uns vom Tod ins Leben."

Die Flucht "ins Leben" war beschwerlich: Vor zweieinhalb Wochen kam Boris Zabarko auf Umwegen über Lwiw, Rumänien, Budapest und Nürnberg schließlich nach Stuttgart. Die aktuellen Bilder aus der Ukraine schockieren ihn. Er hätte nie gedacht, dass Russland sein Land angreifen würde, sagt er. "Für mich ist das eine Katastrophe."

Zabarko träumt von Frieden

Auf der Flucht vor dem Krieg hat Boris Zabarko das Manuskript für sein letztes Buch in Kiew zurücklassen müssen. Sein Traum: Frieden. Er hofft: "Ich komme nach Haus und mein Manuskript bleibt noch am Leben. Und ich mache noch in meinem Leben das letzte Buch." Bis es so weit ist, versucht er eben – so gut das geht - von Stuttgart aus weiterzuarbeiten - trotz seines hohen Alters.