per Mail teilen

Der frühere BW-Landtagspräsident Erich Schneider ist tot. Die heutige Amtsinhaberin Muhterem Aras würdigt ihn als jemanden, der Spuren hinterlassen habe.

Der CDU-Politiker Erich Schneider ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 90 Jahren gestorben. Schneider war von 1982 bis 1992 BW-Landtagspräsident. Die heutige Amtsinhaberin Muhterem Aras (Grüne) würdigte Schneider als profilierten Politiker und Parlamentarier mit Leib und Seele. Er habe in seiner Heimat, aber auch in Europa und der Welt Spuren hinterlassen. Seine politische Stimme und menschliche Wärme werden fehlen, so Aras.

Schneider begann seine politische Karriere in den 1960ern als Bürgermeister der Gemeinde Burgstall und nach deren Fusion auch der von Burgstetten im Rems-Murr-Kreis. Dort war er auch Kreisrat und seit 1968 für den Wahlkreis Backnang Abgeordneter im Landtag. Später wurde er zum Landtagspräsidenten gewählt.

Schneider setzte sich für Menschen in Burundi ein

Als CDU-Mitglied bekleidete er außerdem das Amt des parlamentarischen Geschäftsführers und stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion im Landtag. Darüber hinaus saß er in verschiedenen Ausschüssen. Privat engagierte sich Schneider unter anderem für die Bekämpfung der Armut im ostafrikanischen Land Burundi.