Gauthier Dance Stuttgart: Premiere verschoben - keine Auftritte in Russland

Coronafälle in der Compagnie und der Krieg in der Ukraine: Beides schränkt den Stuttgarter Tänzer und Compagniechef Eric Gauthier derzeit ein. Aber es gibt Lichtblicke. Ein Gespräch.

SWR-Moderatorin Martina Klein: Eigentlich sollte am Samstag die Premiere des Tanztheaterstücks "The seven sins" über die Stuttgarter Bühne schweben. Aber: Die Premiere wird verschoben. Was ist da los, Eric Gauthier?

Eric Gauthier: Alles war vorbereitet, wir stehen schon auf der Bühne parat, wir haben schon die Beleuchtung gemacht und die Kostüme waren fertig. Vor einer Woche dann der erste Coronafall - Jonathan. Erst hab ich gedacht: Kein Thema, wir machen weiter. Aber am nächsten Tag kamen drei dazu. Und dann habe ich gedacht, ich sollte es schon meinem Chef sagen, Herrn Schretzmeier vom Theaterhaus. Und dann kamen noch mal vier Fälle dazu am nächsten Tag. Und jetzt haben elf Tänzer von 16 Corona. Und wir hatten echt mega Glück - in den letzten zwei Jahren kein Corona-Fall. Aber jetzt müssen wir die Premiere verschieben.

Ihr habt die Premiere auf den 7. Mai verschoben. "Die sieben Todsünden", die kennt man Brecht/Weill. Aber ich glaube, die Musik hätte man gar nicht gehört, die sieben Choreografinnen und Choreografen hatten andere Ideen?

Gauthier: Ja, das ist ein bisschen wie immer mit Gauthier Dance. Ich versuche, ganz bekannte Themen wie Schwanensee zu verändern - Swan Lake - Ich habe ein S dran gemacht - also Seen im Plural draus gemacht. Und dann haben wir vier Seen gehabt. Und mit den sieben Todsünden ist es genauso. Ich habe das extra das Wort "Tod" rausgelassen, gerade jetzt wegen des Kriegs und vorher war es wegen Corona. Ich habe das umbenannt zu den sieben Sünden.

Sie haben es angesprochen. Der Krieg in der Ukraine tobt. Mit welchem Gefühl kann man da eigentlich trainieren und seinen Job machen? Gauthier Dance reagiert ja eigentlich immer sehr schnell auf alles, was so gerade passiert.

Gauthier: Absolut, das machen wir. Das Schlimmste ist, dass wir für Juni schon Aufführungen in Moskau und St. Petersburg geplant hatten. Dann wollten wir im Oktober beim Bolschoi- Festival auftreten und wir waren schon eingeplant für April 2023 wieder in Sankt Petersburg. Jetzt steht alles auf der Kippe, und wir wissen nicht: Gehen wir nach Russland oder nicht. Ich gehe davon aus: jetzt gehen wir nicht.

Spricht man in der jetzigen Situation auch darüber, dass man die ganzen Verbindungen nach Russland bleiben lässt?

Gauthier: Unser Freundeskreis - diese tolle Menschen, die in den Theatern arbeiten - ist nicht verantwortlich für das, was grade passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Kultur immer darum kämpfen muss, relevant zu bleiben. Also, wenn jetzt alle anfangen, einfach nicht mehr nach Russland zu gehen - das tötet auch die Kunst. Und das ist es nicht, was alle in meiner Branche wollen.

Gibt es denn im Ensemble auch Tänzerinnen und Tänzer, die persönlich betroffen sind?

Gauthier: Nein, ich habe keine russischen oder ukrainischen Tänzer. Es ist schon klar, ich habe angeboten, dass Tänzer aus Russland oder der Ukraine, die in der Nähe von Stuttgart sind, gerne mit Gauthier Dance trainieren können. Das ist gar kein Thema. Aber bis dato hat sich niemand gemeldet. Ich weiß von der Chefin vom Staatsballett Berlin, dass 200 Tänzer mit dem Staatsballett Berlin trainieren wollen.

Nun ist Eric Gauthier ja bekannt dafür, dass er immer mehrere Eisen im Feuer hat. Zum Beispiel gibts noch das große Festival Colours.

Gauthier: Superspannend, das kommt wieder. Das sollte im letzten Sommer stattfinden, wurde wegen Corona verschoben. Das Programm ist absolut bombastisch. Die Karten sind schon im Verkauf. Und wir werden da auf jeden Fall die ganze Stadt wieder zum Tanzen bringen.