Der Streit um den Nachlass des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer geht in die nächste Runde. Am Stuttgarter Landgericht wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Vor Gericht stehen sich immer noch Cousin und Cousine gegenüber, Raman und Janine Schlemmer. Sie fordert seit Jahrzehnten ihren Teil am Erbe ihres Großvaters Oskar Schlemmer, der in Stuttgart geboren wurde und in Baden-Baden starb. 2012 ging es im selben Verfahren noch um 127 Werke, nun sind es rund 2.000. Der Anwalt von Raman Schlemmer wehrte sich vor Gericht dagegen, dass seinem Mandanten immer wieder "kriminelle Machenschaften" unterstellt würden. Der Anwalt von Janine Schlemmer warf ein, nicht mal dem Vorsitzenden Richter sei doch bekannt, wo der Beklagte überhaupt wohne. Wegen eines erfolglosen Mediationsverfahrens hatte der Prozess sieben Jahre lang geruht. Ende Juni wird er fortgesetzt.