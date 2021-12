BGH verhandelt Klage von Erben eines Porsche-Konstrukteurs

Wer ist der Erfinder des Porsche 911 - und steht den Erben eines früheren Konstrukteurs des Stuttgarter Sportwagenbauers noch Geld vom Verkauf neuerer 911er-Modelle zu? Die Erben des früheren Porsche-Chefkonstrukteurs Erwin Komenda wollen mehrere Millionen Euro finanzielle Beteiligung an den Verkaufserlösen des Porsche 911 erkämpfen. Komenda war rund 35 Jahre lang Chefingenieur und Leiter der Porsche Karosseriebauabteilung - bis 1966. In der Zeit hat er beispielsweise den Porsche 356 geprägt. Inwiefern aber Gestaltungselemente der alten Baureihen für neuere Modelle übernommen wurden, ist umstritten. Die Porsche AG weist alle Ansprüche von sich. Die Tochter des Konstrukteurs war in Vorinstanzen gescheitert. Heute verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Klage. Es ist unklar, ob heute auch bereits ein Urteil gesprochen wird.