Im Kirbachtal bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) hatte die Polizei am Samstag vor einer möglicherweise giftigen Schlange gewarnt. Inzwischen gibt es Entwarnung. Das Tier sei ungefährlich, so die Stadt Sachsenheim. Feuerwehr und Experten hatten noch am Sonntag intensiv nach dem Reptil gesucht. Die Schlange, die am Samstag im Kirbach gesichtet wurde, sei keine Kobra, wie zwischenzeitlich vermutet. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz zwischen Bürgermeister Holger Albrich (parteilos) und seinem Einsatzstab mit mehreren Schlangenexperten. Dabei konnte erstmals detaillierter das originale Bild- und Filmmaterial analysiert werden. Demnach ist die gesichtete Schlange mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr große und ungefährliche Ringelnatter. Die Absperrungen des betroffenen Gebietes werde im Laufe des Montagvormittags durch den Bauhof entfernt.