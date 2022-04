Entwarnung nach Drohanruf an einer Schule in Feuerbach

Nach einem Drohanruf und einem Großeinsatz an einer Schule in Feuerbach hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden, sagte die Polizei dem SWR. Um 9.30 Uhr ist die Polizei über einen Drohanruf informiert worden, der an einer Schule in Stuttgart-Feuerbach eingegangen war. Die Einsatzkräfte der Polizei sperrten daraufhin das Gebäude ab und durchsuchten es: Niemand durfte das Gebäude verlassen. Nach der Entwarnung hat die Polizei den Einsatz in Stuttgart-Feuerbach mittags beendet. Um was für eine Drohung es sich genau handelte, dazu gab es zunächst keine Angaben.