Jahrelang wurde heiß diskutiert, demonstriert und gestritten. Nun steht die Entscheidung an. Wird die Geislinger Helfenstein-Klinik zu einer Praxis-Klinik ohne stationäre Versorgung?

Allein drei Gutachten lagen am Ende vor. Drei Gutachten, die alle zu einem ähnlichen Ergebnis kamen: Wirtschaftlich sei der Betrieb der Geislinger Helfenstein-Klinik (Kreis Göppingen) in bisheriger Form nicht zu machen. Auch deswegen will unter anderem die Klinikverwaltung in Zukunft eine Praxis-Klinik, zwar mit Notaufnahme, aber ohne stationäre Versorgung. Für stationäre Aufenthalte sollen Patienten nach Göppingen in die Klinik am Eichert. Beide Kliniken werden geführt von der Alb-Fils-Kliniken GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Landkreises. Die Hoffnung der Befürworter der Neu-Strukturierung ist auch, dass das Problem des Personalmangels entschärft werde, Mitarbeiter dann nach Göppingen wechseln.

Proteste gegen Umwandlung der Helfenstein-Klinik

Zahlreiche Bürger und Kommunalpolitiker wehren sich gegen die Verkleinerung der Klinik und gegen die Orientierung an der Wirtschaftlichkeit. Sie fürchten unter anderem lange Wege und eine schlechtere Gesundheitsversorgung insgesamt. Viele sind auch enttäuscht, denn 2015 hieß es noch im vom Kreistag verabschiedeten Medizinkonzept: eine Klinik, zwei Standorte.