Im Herbst 2023 hatte ein Mann versucht, ein Kind in Böblingen in einen Bus zu ziehen. Bauarbeiter verhinderten das. Der BGH hat jetzt eine Revision des Angeklagten abgelehnt.

Nach einer versuchten Entführung in Böblingen hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Revision des Angeklagten abgelehnt. Der Mann muss weiter in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben. Der 53-Jährige hatte im Oktober 2023 versucht, einen zehnjährigen Jungen in Böblingen in seinen Kleinbus zu ziehen.

BGH: Revision war unbegründet

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes abgelehnt, weil sie aus Sicht des Gerichts unbegründet war. Die Nachprüfung habe keinen Rechtsfehler ergeben. Damit gilt das Urteil des Stuttgarter Landgerichts vom Mai 2024. Dieses hatte entschieden, dass der Mann weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Allerdings wird infolge der Revision der Kleinbus des Mannes nicht eingezogen. Bei schuldlos handelnden Personen brauche es dafür zusätzlich eine Prognose, ob es nach Ende einer Therapie zu Straftaten kommen werde, bei denen das Fahrzeug eine Rolle spielt.

Bauarbeiter verhinderten Entführung in Böblingen

Wegen einer psychischen Erkrankung gilt der heute 53-Jährige als schuldunfähig. Bei der Tat im Herbst 2023 hat er aus einer Wahnvorstellung heraus versucht, den Zehnjährigen in sein Fahrzeug zu ziehen. Er ging davon aus, dass das Kind und seine Freunde Fotos von ihm gemacht hätten. Später fand die Polizei in dem Fahrzeug ein Messer und ein K.O.-Spray.

Vor diesem Gebäude im Röhrer Weg in Böblingen stand der Transporter, in den der Junge gezogen wurde. SWR

Das Kind konnte allerdings von mehreren Bauarbeitern gerettet werden. Sie hatten die Szene beobachtet. Einer der Männer kletterte aus der Baugrube und zog den Jungen aus dem Van des Mannes. Die beiden anderen Arbeiter hielten den Entführer fest, bis die Polizei kam. Für ihr Vorgehen hat die Stadt Böblingen ihnen Preis für Zivilcourage verliehen.