In der Region Stuttgart verzögert sich der Umtausch von alten Papier-Führerscheinen der Jahrgänge 1953 bis 1958 in neue Plastikkarten. In Stuttgart vergebe die Führerscheinstelle aktuell keine kurzfristigen Termine mehr, um die neuen Karten zu beantragen, erklärte das Ordnungsamt. Auch in den Bürgerbüros gebe es Engpässe. Dadurch vergehen demnach zwischen Antragstellung und Abholung meist zwei bis sechs Wochen. Dennoch gilt: Wer aus der betroffenen Altersgruppe nach dem 19. Januar 2022 noch mit einem altem Schein fährt, riskiert zehn Euro Verwarnungsgeld. Die EU-weit einheitliche Karte gilt im Gegensatz zu den alten Dokumenten als fälschungssicher.