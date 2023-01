Brandalarm im Engelbergtunnel auf der A81 - eine Fahrspur wieder frei

Der Engelbergtunnel auf der Autobahn A81 bei Leonberg musste am Montagmittag in beide Richtungen gesperrt werden: Ein Feuermelder war losgegangen. Ein Fehlalarm?

Auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) wurde der Engelbergtunnel am Montagmittag voll gesperrt: Wie ein Sprecher mitteilte, ging gegen 13:45 Uhr ein Brandmeldealarm ein. Die Ampeln vor dem Tunnel schalteten deshalb auf Rot und die Schranken schlossen sich - die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten nicht mehr einfahren.

Die Feuerwehr überprüfte den Tunnel, fand jedoch keinen Brand. Die Polizei geht von einer technischen Störung im Tunnel aus. Die Ursache hierfür ist jedoch noch unbekannt. Vor dem Tunnel und im gesamten Großraum Leonberg kam es zu langen Staus und erheblichen Behinderungen.

Umleitung auf A81 ist eingerichtet

Die Autos, die direkt vor dem Engelbergtunnel standen, konnten zunächst weder vor noch zurück fahren. Später konnte die Polizei die Fahrzeuge aber in beiden Richtungen ausleiten, wie eine Polizeisprecherin dem SWR am Montagabend auf Anfrage mitteilte. Gegen 22:45 Uhr wurde laut Polizei ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart freigegeben. Die Fahrtrichtung Heilbronn bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Die Überprüfungen des Tunnels durch Techniker mache einen regulären Betrieb auf allen Spuren zudem bis weit in den Dienstag hinein unmöglich.

Für Reisende, auf deren Strecke der Tunnel liegt, wurden örtliche Umleitungen eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Engelbergtunnel wird noch bis 2025 umfassend saniert

Der Engelbergtunnel wird noch bis zum Jahr 2025 baulich und in der Sicherheits- und Betriebstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Für die Sanierungsarbeiten verantwortlich ist die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit Sitz in Stuttgart. Beide Röhren des Engelbergtunnels erhalten laut Autobahn-Gesellschaft eine zusätzliche Tunnelinnenschale aus Beton mit eingestellten Stahlträgern. Diese Verstärkung stabilisiere sie künftig gegen den Gebirgsdruck des quellenden Anhydritgesteins, der im Laufe der Zeit Schäden am Tunnel verursacht habe.