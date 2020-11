Der Beginn der zweiten Bauphase bei der Sanierung des Engelbergtunnels der Autobahn 81 verzögert sich bis ins kommende Frühjahr. Grund sind Qualitätsmängel bei Stahlbauteilen für die Innenverschalung der Tunnelröhren. Die Probleme mit den Stahlbauteilen aus einem Werk außerhalb der EU sind offenbar noch nicht gelöst. Das Regierungspräsidium und die beauftragte Arbeitsgemeinschaft arbeiteten gemeinsam an einer Lösung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart. In der ersten Bauphase bis August wurde die Fahrbahn um einen halben Meter verstärkt. Seit dem Bau des Engelbergtunnels vor mehr als 20 Jahren gibt es Probleme mit aufquellendem Anhydrit und bereits mehrere Sanierungen.