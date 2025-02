Rund um den Autobahntunnel am Engelberg gibt es auf der A81 Verkehrsbehinderungen. Ein Laster hatte eine Tunnelröhre beschädigt. Eine Tunnelröhre ist wieder frei.

Die A81 ist wegen eines Unfalls im Engelbergtunnel von Heilbronn kommend weiter gesperrt. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Spur in Richtung Heilbronn und Würzburg wurde hingegen gegen 7 Uhr wieder freigegeben.

Engelbergtunnel: Unfall mit Sattelzug

Ein Laster hatte Teile der Brandmeldeanlage beschädigt. Bis das repariert ist, muss der Tunnel in Richtung Süden gesperrt bleiben. Der Verkehr wird in Stuttgart-Feuerbach abgeleitet. Die letzte freie Ausfahrt ist Ludwigsburg-Süd. Der Polizei sprach zuletzt von zwölf Kilometern Stau.

Obwohl die Röhre in Richtung Norden wieder freigegeben ist, ist weiterhin auch der Verkehr von Karlsruhe in Richtung Heilbronn - also Norden - betroffen. Das liegt daran, dass dieser Verkehr wegen Bauarbeiten derzeit durch die Weströhre in Richtung Norden geleitet wird.