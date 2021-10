EnBW zieht wegen Klärschlammanlage vor Verwaltungsgerichtshof

Die EnBW will vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg prüfen lassen, ob sie an ihrem Standort in Walheim (Kreis Ludwigsburg) eine Klärschlammverwertungsanlage bauen darf. Der Walheimer Gemeinderat hatte beschlossen, einen Bebauungsplan für das Kraftwerksgelände aufzustellen und diesen über eine sogenannte Veränderungssperre zu sichern. Damit könne die EnBW auf ihrem eigenen Gelände nichts mehr ohne Zustimmung des Gemeinderats ändern. Ob das rechtens ist, will der Energieversorger prüfen lassen. Die neue Anlage sei wichtig, weil der Standort Heilbronn langfristig auf Wasserstoff umgerüstet werden soll. Klärschlamm könne dann dort nicht mehr entsorgt werden. Im Umkreis von 100 Kilometern fallen laut EnBW 280.000 Tonnen getrockneter Klärschlamm an.