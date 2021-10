per Mail teilen

Der Energiekonzern EnBW will das Kohlekraftwerk Altbach/Deizisau (Kreis Esslingen) durch ein klimafreundlicheres Gaskraftwerk ersetzen. Dieses solle 2026 in Betrieb gehen, so EnBW-Technikvorstand Georg Stamatelopoulos. Bis ausreichend Wasserstoff oder andere grüne Gase verfügbar sein, werde das Kraftwerk mit Erdgas betrieben. Es soll rund 63 Prozent weniger CO2 ausstoßen als sein Vorgänger.