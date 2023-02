Ein Albtraum: Das Kind verschwindet. So geht es Mark und Eva Wiesner aus Remshalden, die Tochter Julia seit mehr als einer Woche vermissen. Sie hoffen weiter auf ihre Rückkehr.

Die Eltern der 16-jährigen Julia aus Remshalden sprechen im SWR über das Verschwinden ihrer Tochter. "Ich habe immer noch ein gutes Gefühl, dass meine Tochter nach Hause kommt. Wenn ich andere Gedanken hätte, würde ich meiner Tochter nicht helfen können", so Vater Mark Wiesner am Mittwoch. "Nur durch das, dass ich daran denke, meine Tochter kommt wieder nach Hause, kann ich hier einigermaßen sitzen."

Julia wird seit mehr als einer Woche vermisst. Am 24. Januar verließ sie ihr Zuhause und machte sich auf den Weg in ihre Schule in Stuttgart Bad Cannstatt. Doch dort kam sie nie an. Die Polizei fahndet mit Hochdruck - doch bis heute gibt es kein Lebenszeichen.

Eltern glaubten, dass Julia am Abend nach Hause kommt

Vater Mark Wiesner berichtet vom Tag des Verschwindens: "Sie war an dem Montag krank. Am nächsten Tag wollte sie wieder in die Schule gehen. Und hat uns auch gesagt, sie geht in die Schule. Ihren Freunden hat sie aber geschrieben, sie geht nicht in die Schule. Wir sind den ganzen Tag davon ausgegangen, dass sie abends nach Hause kommt." Als sie abends nicht kommt, versuchen die Eltern sie auf WhatsApp zu erreichen - erfolglos. Sie fahren zu ihrer Schwester und ihrem Freund - auch dort keine Julia. "Dann haben wir die Polizei angerufen."

Zwei Tage nach dem Verschwinden erfahren die Eltern, dass es Bilder von Julia vom S-Bahnhof in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) gibt. Mutter Eva Wiesner erkennt die Tochter sofort: "Da mussten wir auch kontrollieren, ob es wirklich auch sie ist. Und das haben wir eindeutig gesehen." Sie wissen nicht, was Julia in Kirchheim gemacht hat. "Das ist nicht ihre Art", so Vater Wiesner.

Polizei: Es besteht noch Hoffnung, Julia lebend zu finden

Die Polizei versucht derweil, den Weg, den Julia am Tag ihres Verschwindens genommen hat, zu rekonstruieren und abzusuchen. Sie geht davon aus, dass Julia bewusst von zuhause weg und nicht zur Schule gegangen ist, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen gegenüber dem SWR. Es gebe konkrete Hinweise, dass Julia mit der Teckbahn nach Lenningen gefahren sei. Doch danach verliert sich ihre Spur. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Augenzeugen, besonders von einem Mann, der zeitgleich mit Julia in die Teckbahn stieg.

Noch bestehe Hoffnung, Julia lebend zu finden. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Julia Opfer eines Verbrechens geworden sei oder einen Unfall gehabt habe, so der Polizeisprecher.

"Das ist eine Leere, wenn Sie sich jeden Abend Gedanken machen: 'Wo übernachtet meine Tochter? Wo ist sie jetzt? Was ist ihr passiert?' Da werden Sie verrückt."

Das könne niemand nachempfinden, der das nicht schon einmal durchgemacht habe, so der Vater. Er spricht auch über die Hilflosigkeit der Eltern: "Sie können nichts machen, weil Sie wissen nicht, wo Ihre Tochter ist, wo Sie ansetzen sollen mit Suchen." Dennoch versuchen sie etwas Normalität herzustellen. Freunde und Familie unterstützen, wo es möglich ist, versuchen, die Eltern abzulenken. Die Klasse von Julia kocht für die Familie, Freundinnen und Freunde gehen mit dem Hund und Mutter Eva Gassi. Normalität, für ein paar Minuten.

Eva Wiesner hofft weiter, dass Julia wieder nach Hause, einfach durch die Wohnungstür kommt. "Wie jeden Tag. 'Ich bin zuhause Mama, was gibt es zu essen?' Ich will sie einfach nur in den Arm nehmen."

Personenbeschreibung der Vermissten

Die 16-Jährige ist zirka 1,60 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie wahrscheinlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie schwarzen Winterstiefeln. Hier geht es zur Vermisstenfahndung der Polizei.