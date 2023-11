Elisa Badenes zur "Tänzerin des Jahres" gewählt

Mit deutlichem Abstand hat sich Elisa Badenes nach Angaben der Fachzeitschrift "Dance Europe" gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Abgestimmt haben Leserinnen und Leser der Tanzzeitschrift.

Elisa Badenes, Erste Solistin am Stuttgarter Ballett, ist in der Tanzzeitschrift "Dance Europe" zur "Tänzerin des Jahres" gewählt worden. Nominiert waren neben ihr elf weitere Ballett-Tänzerinnen und -Tänzer, aus internationalen Kompanien, wie etwa dem American Ballet Theatre in New York oder dem Ballet de l'Opéra de Paris. Die Wahl der Leserinnen und Leser ist laut "Dance Europe" mit deutlichem Abstand auf die Spanierin Elisa Badenes gefallen.

Elisa Badenes bereits mehrfach ausgezeichnet

In ihrem Nominierten-Interview mit "Dance Europe" schwärmt Badenes von den Stuttgarter Ballettklassikern von John Cranko. Man könne in den Rollen seiner Stücke Mensch sein und viel von der eigenen Persönlichkeit in die Rolle hineingeben. Das sei, was sie liebt und ihr wichtig ist, "sonst würde ja jede Ballerina dasselbe machen", sagte Badenes dem SWR.

Badenes hat schon verschiedene Preise und Auszeichnungen erhalten. So gewann sie 2009 beim Youth American Grand Prix unter anderem eine Goldmedaille, beim Erik Bruhn Preis in Kanada 2011 gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Daniel Camargo den Publikumspreis, in der Spielzeit 2014/15 den "Deutschen Tanzpreis Zukunft" und 2020 wurden ihre Auftritte in der Fachzeitschrift Dance Europe in der Kategorie „Außergewöhnliche Leistung einer Tänzerin“ gewürdigt.

Karrierestart beim Stuttgarter Ballett: schnell war sie ganz oben

Begonnen hat Badenes ihre Laufbahn nach eigener Aussage mit Rhythmischer Sportgymnastik. Den Weg ins professionelle Ballett schlug sie 2002 am Conservatorio Profesional de Danza de Valenzia in Spanien ein. Mit einem Stipendium wechselte sie schließlich an die Royal Ballet School nach Großbritannien, wo sie 2009 ihren Abschluss machte.

Dann ging es für Badenes schnell nach ganz oben. Nach einem Jahr als Elevin beim Stuttgarter Ballett wurde sie zur Spielzeit 2010/11 Mitglied der Kompanie. Schon vier Jahre später hatte sie alle Stufen der Karriereleiter beim Stuttgarter Ballett erklommen - zur Spielzeit 2012/13 hat der damaligen Intendant des Stuttgarter Balletts, Reid Anderson, Badenes zur Ersten Solistin ernannt.