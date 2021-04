In einer Garage in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht auf Dienstag ein Elektrofahrzeug vollständig ausgebrannt. Das Feuer wurde kurz vor zwei Uhr entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen dem SWR. Eine Einzelgarage stand in Flammen, der darin parkende Elektro-Pkw wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Feuerwehr war mit fast 30 Personen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Sicher ist laut Polizei lediglich, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Feuers nicht an der Steckdose hing. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.