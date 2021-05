Pünktlich zu Beginn der Eisheiligen stürzen die Temperaturen ab. Laut der Bauernregel kann es jetzt nochmal Frost geben. Eine Stuttgarter Weinbauerin berichtet, was das für sie bedeutet.

Am Sonntag wurden rund um Stuttgart fast 30 Grad gemessen, am Dienstag nur noch weniger als die Hälfte. Gleichzeitig begannen am Dienstag die Eisheiligen: Fünf Tage, an denen laut Bauernregel der letzte Frost des Frühlings kommen kann. Für die Winzer wäre der Frost ein Albtraum. Laut der Winzerin Stefanie Schwarz aus Stuttgart-Untertürkheim war der kalte April bereits eine echte Herausforderung für die Weinreben. Auf das Wetter könne man sich wegen des Klimawandels nicht mehr verlassen.

Klimawandel verlangt Flexibilität der Weinbauern

Auf die Frage, ob die Bauernregel für die Winzer gelte, antwortet die Winzerin Stefanie Schwarz: "Nicht wirklich". Die ältere Generation habe die Eisheiligen noch im Hinterkopf, ansonsten müsse man sowieso flexibel sein.

In diesem Jahr habe durch den warmen Februar der Austrieb der Reben bereits sehr früh begonnen. Die kalten Apriltage seien dann so etwas wie vorgezogene Eisheilige gewesen. Da nun keine Temperaturen im Minusbereich angekündigt sind, freue man sich sogar ein bisschen auf die etwas kälteren Temperaturen, da es so angenehmer sei zu arbeiten, so die Stuttgarter Winzerin.