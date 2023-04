Einschränkungen im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr nach Unfall

Nach einem Unfall ist es im S-Bahn-Verkehr in Stuttgart zu Beeinträchtigungen gekommen. Die Tunnelstrecke war zeitweise gesperrt.

Wegen eines Personenunfalls in der Haltestelle Stadtmitte in Stuttgart ist der S-Bahn-Verkehr in der Landeshauptstadt am Mittwoch stark beeinträchtigt worden. Auf der innerstädtischen Tunnelstrecke, die sechs Linien befahren, konnten zeitweise keine Züge verkehren, wie ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart sagte.

✅Rettungsmaßnahmen im Bahnhof #Stadtmitte abgeschlossen. Der #SBahnverkehr rund um #Stuttgart läuft wieder an. Alle Züge können wieder durch die Tunnelstammstrecke mit allen Halten verkehren. Danke an alle Einsatzkräfte und Kolleg:innen vor Ort!💐 https://t.co/RYdqbaYCME

Weiter Einschränkungen bei S-Bahn-Linien

Am späten Nachmittag waren die Gleise wieder freigegeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Im Fahrplan kam es danach teilweise noch zu Einschränkungen. Die Linien S1, S2 und S3 verkehrten laut Bahn reduziert im Halbstundentakt.