Bahnreisende in Stuttgart müssen sich wieder auf Behinderungen wegen Bauarbeiten einstellen. Betroffen sind hauptsächlich die S-Bahnlinien S4, S5 und S6/60, aber auch der Fernverkehr.

In der Region Stuttgart setzt die Bahn ihre Arbeiten für den Umbau des digitalen Bahnknotens fort - mit entsprechenden Belastungen für Zugreisende. Ab Montag wird der S-Bahn-Verkehr wieder eingeschränkt. Insbesondere die Stuttgarter Stadtbezirke Zuffenhausen und Feuerbach sind im Oktober davon betroffen. Auf der Strecke zwischen Zuffenhausen und Stuttgart-Nord sollen Gleise und Weichen erneuert und an den Oberleitungen gearbeitet werden. Auf dieser Strecke soll als Ersatz für die S-Bahn die Buslinie S6E fahren.

Einschränkungen bei S-Bahn Stuttgart bis 26. Oktober

Die Linien S4 und S5 halten laut Deutscher Bahn nicht mehr in Feuerbach und fahren nur alle 30 Minuten. Der Linienersatzverkehr soll alle fünf Minuten fahren. Außerdem sollen die Busse an der Haltestelle "Bosch" stoppen.

Die zweite größere Änderung betrifft die S-Bahn-Linien S6/60 und S62. Die Linien S6 und S60 fahren nur bis beziehungsweise ab Stuttgart-Zuffenhausen. Komplett gestrichen wird jedoch die noch recht neue Verbindung S62 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen. Die Einschränkungen sollen laut Bahn bis 26. Oktober gelten.

Weitere Einschränkungen im Regionalverkehr

Auch der Raum Heilbronn wird von den Einschränkungen betroffen sein. So können die Bahnen MEX 12 und MEX 18, die von Heilbronn nach Tübingen verkehren, den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr direkt anfahren. Sie werden über Kornwestheim umgeleitet. Dort müssen Pendlerinnen und Pendler dann auf die S-Bahn umsteigen, wenn sie zum Hauptbahnhof wollen.

Das dauere länger, so Hans-Martin Sauter, Sprecher des Regionalverbands Hall-Heilbronn-Hohenlohe und des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Er rechnet mit überfüllten Bahnen und Verspätungen und befürchtet, dass einige Fahrgäste auf das Auto umsteigen werden, was wiederum zu mehr Staus auf den Autobahnen und den Stuttgarter Zubringerstraßen führen werde.

Auch Fernverkehr betroffen

Auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist von den Bauarbeiten betroffen. Unter anderem fahren die Züge der ICE-Linie NRW-München über die Schusterbahn mit alternativen Halten in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) und Esslingen, der Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof entfällt. Die Züge der ICE-Linie Karlsruhe-München werden ohne Halt in Stuttgart mit Ersatzhalt in Esslingen von und nach München umgeleitet. Züge der Linie, die nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart fahren, entfallen. Auch die IC-Line von Frankfurt nach München wird ohne Halt in Stuttgart mit Ersatzhalt in Esslingen von und nach München umgeleitet.