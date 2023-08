Am frühen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Hochhaus in Sindelfingen gerufen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Frau.

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat die Feuerwehr eine leblose Frau entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde die 85-Jährige bei Löscharbeiten in einer Wohnung gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Feuerwehr Sindelfingen kann Übergreifen der Flammen verhindern Kurz nach 13 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand in den Max-Liebermann-Weg gerufen worden. Im Bereich eines Balkons im sechsten Stock war dichter Rauch zu sehen. Die Wohnung der 85-Jährigen stand bei der Ankunft der Feuerwehr fast vollständig in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen und brachen die Tür auf. Die anderen Bewohner des sechsten Stocks mussten ihre Wohnungen zunächst räumen. Ihre Wohnungen blieben aber unbeschädigt. Gefahr, dass das Feuer sich auf andere Stockwerke oder das Treppenhaus ausbreitet, habe laut einem Feuerwehr-Sprecher nicht bestanden. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung Die Todes- sowie Brandursache sind noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Brandstiftung.