Chronische Einsamkeit kann krank machen. Die Stadt Stuttgart hat dazu kürzlich eine Kampagne gestartet. Speziell zu Weihnachten gibt es aber noch andere Angebote, auch in der Region.

Manchmal ist es schön, alleine zu sein, Ruhe zu genießen. Aber dauerhaft allein, also einsam zu sein, ist nicht gut und kann sogar krank machen. In Stuttgart ist man sich dessen schon lange bewusst. Die Stadtverwaltung unterhält seit mehr als einem Jahr etliche Initiativen gegen Einsamkeit. Jetzt ist pünktlich vor Weihnachten eine neue Kampagne hinzugekommen. Es gibt aber auch konkrete Angebote in der Region für Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren.

Umfrage: Rund 58.000 Menschen in Stuttgart sind einsam

Einer aktuellen Umfrage zufolge rund 58.000 Menschen in Stuttgart ab 16 Jahren einsam. Das seien 11,6 Prozent der Bevölkerung - für die Stadtverwaltung ist das zu viel. Die Kampagne "GemEINSAMkeiten", die am 18. Dezember startete, soll dem entgegenwirken.

Um gemeinsam Wege aus der Einsamkeit zu finden, braucht es uns alle als Stadtgemeinschaft. Gelebter Zusammenhalt kann Einsamkeit vorbeugen.

"Gerade in Krisenzeiten müssen wir uns dem Thema Einsamkeit widmen. Einsamkeit betrifft viele Menschen. Deshalb wenden wir uns gerade in der dunklen Jahreszeit mit dieser Kampagne an die Stuttgarterinnen und Stuttgarter", so Sozial-Bürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne). Menschen in Stuttgart sollen dazu ermutigt werden, aufeinander zuzugehen und Zeit miteinander zu verbringen.

Motto der Kampagne: "Gemeinsam macht es mehr Spaß"

Die Kampagne wirbt daher mit Anzeigen, im Internet und auf Plakatwänden im Stadtgebiet für gemeinsame Aktivitäten. Gemeint sind etwa Teamsport, Flohmarkt-Besuche, Spaziergänge, Spiele-Abende, Veranstaltungsbesuche. Motto: Gemeinsam macht es mehr Spaß. Die Motive sollen bis Ende Januar überall zu sehen sein.

Weihnachten und wischen den Jahren: Wo finde ich Hilfe und Angebote?

Alle Motive der Kampagne und eine Übersicht über Begegnungsmöglichkeiten und Beratungsangebote gibt es auf der Webseite der Stadt Stuttgart. Informationen zu Angeboten speziell während der Weihnachts-Feiertage und zwischen den Jahren gibt es hier.

So bietet beispielsweise die Bürgerstiftung Stuttgart ihr gemeinsames Essen am Zweiten Weihnachtsfeiertag an: „Supp_optimal - Essen für alle“ zwischen 11:45 und 15:30 Uhr, unter der Paulinenbrücke in der Tübinger Straße. Außerdem gibt es ein "Weihnachtszimmer" für alle, die gemeinsam feiern möchten. Wie in jedem Jahr bietet zudem die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) mit "Eva`s Stall" obdachlosen, armen und einsamen Menschen einen Ort, um gemeinsam Weihnachten zu feiern: 24. und 25. Dezember, Haus der Diakonie, Büchsenstraße 34.

Stuttgart: Warme Jacken für Bedürftige an Heiligabend

Und dann gab es an Heiligabend noch eine andere Aktion für Bedürftige in Stuttgart: Die Straßen-Zeitung "Trott-war" verteilte zusammen mit der Aktion "Haste mal ne Jacke" und dem "Paule Club" Jacken und Mahlzeiten unter der Paulinenbrücke. Der "Paule Club" trägt seit Corona unter dem Motto "Auch wir sind Stuttgart" wesentlich dazu bei, Vorurteile gegen und Stigmatisierungen von suchtkranken Menschen in Stuttgart abzubauen - und bietet diesen Menschen einen Platz und Hilfe. Denn als das Versammlungsverbot während der Corona-Pandemie galt, konnte der Platz unter der Paulinenbrücke als beliebter Treffpunkt nicht wahrgenommen werden. Daraus hatte sich kurz nach Begin der Pandemie die Initiative gegründet.

Daraus ist mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg auch ein Film entstanden:

"Keine(r) bleibt allein" bringt über soziale Netzwerke zusammen

Außerdem gibt es die deutschlandweite Aktion "Keine(r) bleibt allein" des Mannheimers Christian Fein. Hier werden Menschen, die alleine sind, zusammengebracht mit Menschen, die einen Platz zum Feiern anbieten. Übrigens auch zu Silvester. Dem Team einfach über die sozialen Netzwerke Instagram oder Facebook eine Nachricht schreiben; Gastgeberin/Gastgeber und Gäste werden dann miteinander in Kontakt gebracht. Zudem haben in vielen Orten Stadtteilzentren oder Einrichtungen von Caritas, Diakonie oder Kirchengemeinden ein Angebot, damit niemand an Weihnachten allein sein muss.

Weitere allgemeine Informationen zum Thema Einsamkeit gibt es hier: