Landesgesundheitsamt wird Teil des Gesundheitsministeriums

Ab dem 1. Januar 2022 wird das Landesgesundheitsamt (LGA) Teil des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Das teilte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mit. Ziel sei es, alle Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in einer Abteilung zu bündeln. Das LGA verarbeitet etwa alle täglich gemeldeten Corona-Zahlen in Baden-Württemberg und bereitet sie zusammen mit weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen auf. In Zukunft soll auch die Überwachung der Gesundheitsämter zu den Aufgaben der neuen Abteilung zählen.