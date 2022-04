Durchsuchungen: Eingeschleuste Arbeiter illegal beschäftigt

Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in mehreren Bundesländern Durchsuchungen durchgeführt. Dabei ging es um die illegale Beschäftigung von mutmaßlich eingeschleusten Arbeitern. Im Fokus standen zehn Menschen, die seit Mai 2020 mehrere hundert nach Deutschland eingeschleuste Nicht-EU-Bürger illegal beschäftigt haben sollen. Der Hauptbeschuldigte aus Stuttgart soll die Arbeiter über sein Unternehmen in Kroatien mit kroatischen Arbeitsgenehmigungen ausgestattet haben. Danach sollen die Arbeiter von seinen Komplizen über vorgetäuschte Nachunternehmeraufträge vor allem in der Baubranche eingesetzt worden sein, so die Behörden. Bei den Durchsuchungen - die unter anderem in Stuttgart, Esslingen, Weil der Stadt und Nürtingen stattgefunden haben - wurde der 54-jährige Hauptbeschuldigte festgenommen. Bundesweit waren mehr als 200 Einsatzkräfte beteiligt. Weitere Durchsuchungen fanden in den Bundesländern Bayern, Hessen und Niedersachsen statt.