Eine Tote bei Wohnungsbrand in Stuttgart

Bei einem Wohnungsbrand im Stuttgarter Süden ist am Dienstag eine 86-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Das Feuer war am Vormittag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr ausgebrochen. In der Wohnung fand die Feuerwehr nur noch die Leiche einer 86-jährigen Frau. Ihr 88-jähriger Ehemann konnte mithilfe einer Drehleiter aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem SWR. Bei einem Wohnungsbrand im Stuttgarter Süden ist ein Mensch gestorben. Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart 15 Bewohner wurden von der Feuerwehr betreut Insgesamt 15 Bewohner des Haues wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.