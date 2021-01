Trotz Corona hat der Skilift auf dem Bläsiberg in Wiesensteig (Kreis Göppingen) seinen Betrieb aufgenommen. Möglich macht es ein Buchungssystem, mit dem Familien den Lift für eine Stunde reservieren können. Preis dafür: 150 Euro. An diesem Wochenende waren die Liftzeiten schon frühzeitig vollständig ausgebucht, so der Betreiber. Über die Einhaltung der Corona-Abstands-Regeln wacht die zuständige DRK Bergwacht Geislingen-Wiesensteig. Im Rems-Murr-Kreis mussten unterdessen bereits am Sonntagmittag überfüllte Parkplätze gesperrt werden.