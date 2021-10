Wie Saliha Kartag 1961 nach Stuttgart kam

Saliha Kartag ist keine Gastarbeiterin wie viele andere. Verlassen von ihrem Mann und ohne ihre Kinder kam sie nach Stuttgart - in eine fremde Stadt mit einer fremden Sprache.

Abdulvahap Çilhüseyin steht im ehemaligen Bahnhofsviertel in der Nähe des Stuttgarter Nordbahnhofs. Immer wieder blickt er steil nach oben, wo man gerade noch die Dachfenster erahnen kann. Am Blick merkt man sofort, wie er gedanklich in eine andere Welt gleitet, in die Welt seiner Kindheit.

Hier ist er aufgewachsen, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung unterm Dach. Mit seinem Bruder, seinen Eltern und eben seiner Großmutter - für Abdul die wichtigste Bezugsperson in seiner Kindheit. "Sie war in erster Linie ein Idol für mich. Und sie war eben sehr ehrgeizig und hat auch oft Dinge erreicht, wo andere vielleicht gesagt hätten: Nee, das probiere ich erst gar nicht. Und sie hat immer gesagt, das war so ein Leitspruch von ihr: Was Mann kann, kann ich auch."

Als Frau alleine nach Deutschland

1961 wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei geschlossen. Gastarbeiter sollten damit angelockt werden. Und sie kamen auch. Ungewöhnlich im Jahr 1961 hingegen war die Ankunft von Saliha Kartag. Eine Frau, die ohne Mann selbstständig nach Deutschland kam und zu arbeiten anfing. In der Türkei war sie von ihrem Ehemann verlassen worden. Er heiratete nach muslimischen Recht eine zweite Frau und zog mit ihr weg. Die Kinder nahm er mit.

Arbeit als Putzkraft

Saliha Kartag brauchte Geld, denn ihre Kinder wollte sie von ihrem Mann zurückkaufen. Und in Deutschland konnte man als Gastarbeiter gutes Geld verdienen. So kam sie nach Stuttgart, bekam eine Stelle als Putzkraft bei einer Firma, die für die Räumlichkeiten der Bundesbahn zuständig war. Das Schlimmste sei gewesen, so erzählt es ihr Enkel Abdulvahap Çilhüseyin, dass sie nicht kommunizieren konnte, dass sie die fremde Sprache nicht verstand.

Als Putzkraft darf Saliha Kartag als Gastarbeiterin in Stuttgart die Räumlichkeiten der Bundesbahn putzen. SWR Abdulvahap Çilhüseyin

Genug Geld, um die Kinder "freizukaufen"

Für je 10.000 Mark konnte Saliha Kartag schließlich ihre Kinder von ihrem Ehemann in der Türkei abkaufen. Von ihrem Mann ließ sie sich scheiden - in den 1960er-Jahren ein ungewöhnlicher Schritt, in der Türkei wie in Deutschland. Ihre beiden Söhne holte sie nach Deutschland. Auch seine Großmutter wollte eigentlich nach ein paar Jahren wieder in die Türkei zurück, erzählt Abdul. Aber wie es vielen Familien so ging: Sie hoffte auf eine bessere Zukunft in Deutschland.

Vor dem alten Wohnhaus: Erinnerungen an früher

So kam Abdul 1978 auch in Stuttgart auf die Welt. Sein Vater war immer arbeiten, seine Mutter war mit seinem Bruder beschäftigt, so kümmerte sich vor allem die Oma um Abdul. Wenn Abdulvahap Çilhüseyin vor dem Haus steht, in dem er mit seiner Großmutter gewohnt hat, sprudeln gleich die Erinnerungen. "Dort sind wir dann immer runter zum Spielplatz gelaufen." Immer, wenn sie spazieren gingen, habe sie von früher erzählt, wie es gewesen ist, als sie nach Deutschland kam, wie schlecht es ihr hier anfangs ging.

Der Enkel schreibt die Geschichte seiner Großmutter auf

Abdulvahap war gerade einmal zwölf, da starb seine Großmutter Saliha Kartag mit nur 59 Jahren an Krebs. Für Abdul brach eine Welt zusammen. Er wurde schlechter in der Schule, die Motivation zu lernen schwand. Später rappelte er sich wieder auf und wurde schließlich Bankkaufmann bei der LBBW in Stuttgart. Er heiratete und bekam zwei Kinder. "Es gab zwei Momente, die mich dazu brachten, dass ich die Geschichte meiner Großmutter aufschrieb", sagt Abdul. Zum einen sei es eine Reise nach New York gewesen. Ein Kindheitstraum, den er sich endlich erfüllen konnte. Und die Hilflosigkeit, die er spürte, wenn er sich mit seinem schlechten Schulenglisch versuchte zu verständigen. "Mensch, wie ging es wohl der Oma? Die hat ja gar nichts mit der deutschen Sprache zu tun gehabt."

Saliha Kartag steht auf dem Schloßplatz in Stuttgart. SWR Abdulvahap Çilhüseyin

Buch entsteht nach Hausaufgabe für Aduls Sohn

Und dann kam sein Sohn eines Tages nach Hause. Er sollte für die Schule eine Hausaufgabe machen und eine Gastarbeiterfamilie interviewen. Abdul interessiert sich sofort für die Hausaufgabe seines Sohnes. "Dann habe ich gesagt: 'Jetzt setzen wir uns hin und Ich spiele jetzt deine Uroma". Zusammen schreiben sie einen Text über Saliha Kartag. "Und als er dann zurückkam, hat er gesagt: 'Papa, meine Lehrerin hat geweint, weil sie das so berührt hat, und ich habe eine glatte Eins bekommen'. Und es war für mich so ein Zeichen: Die Zeit ist jetzt reif, um diese Geschichte meiner Großmutter aufzuschreiben." 2018 brachte Abdul dann die Geschichte seiner Großmutter im Eigenverlag heraus, weil er keinen Buchverlag gefunden hat, der seine Geschichte drucken wollte.

1961 kam Saliha Kartag als eine der ersten Gastarbeiterinnen nach Stuttgart. Ungewöhnlich, sowohl für türkische, wie deutsche Verhältnisse: Saliha Kartag kam alleine, ohne Ehemann. SWR Abdulvahap Çilhüseyin

Dritte Gastarbeitergeneration: Ein Leben im Dazwischen

Das Buch habe viele Leute berührt, sagt Abdulvahap Çilhüseyin. Viele würden sich dafür interessieren, wie es für seine Großmutter damals gewesen sei. Und auch wie es heute für ihn ist. Wenn man Abdul darauf anspricht, wird er nachdenklich. Auch er hat, wie viele andere Nachkommen von Gastarbeiterfamilien, schon Fremdenhass oder Rassismus erlebt. Die Türkei sei für ihn eigentlich ein Urlaubsland, sagt er. Aber so richtig zugehörig fühle er sich nirgends. "Irgendwo bin ich ja in der Türkei auch nicht 'der Türke', der akzeptiert wird. Dort bin ich immer 'der Deutsche'. Und das Groteske ist: Ich bin hier in Deutschland immer 'der Türke'. Und ich denke, wir sind so ein Zwischending."