Zwei Verdächtige sollen mit Hintergedanken gezielt in Feuerwehrhäuser eingestiegen sein. Denn was dort erbeutet wurde, kam bei anderen kriminellen Aktionen zum Einsatz.

Die Polizei hat zwei junge Männer wegen des Verdachts auf einen Raubüberfall festgenommen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Die beiden 23-Jährigen sollen aber auch mehrere Einbrüche im Kreis Ludwigsburg begangen haben. Dabei handelte es sich zunächst um insgesamt vier Feuerwehrhäuser. Drei davon liegen in Stadtteilen von Ludwigsburg, eines in Vaihingen an der Enz, das ebenfalls zum Kreis gehört.

Feuerwehr-Spezialwerkzeug für Einbrüche verwendet?

Die Männer sollen es bei ihren Einbrüchen vor allem auf das Hydraulik-Werkzeug der Feuerwehr abgesehen haben. Sie sollen es zum einen eingesetzt haben, um einen Geld- und mehrere Zigarettenautomaten aufzubrechen. Außerdem sollen sie mit dem Werkzeug bei zwei Autohändlern eingebrochen sein und Fahrzeuge sowie eine Geldzählmaschine gestohlen haben.

Feuerwehr Vaihingen entsetzt über Einbruch im Januar

Die Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Einbrüche in Feuerwehrhäuser hatten für großes Aufsehen gesorgt. Es handle sich um eine "andere Art von Angriffen auf Rettungsdienste", hatte Thomas Korz von der Feuerwehr Vaihingen im SWR Ende Januar kritisiert.