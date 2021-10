Professionelle Einbrecherbande in Mundelsheim festgenommen

Die Polizei hat in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) vier Männer festgenommen, die als Bande professionell in Einkaufsmärkte eingebrochen sein sollen.

Ein Stuttgarter Tatverdächtiger gilt als Kopf der Bande. Sie sollen Märkte ausgekundschaftet haben, um dann jeweils über das Dach einzusteigen. Danach brachen sie die Tresore auf und flüchteten mit dem Bargeld. In Mundelsheim wurden sie laut Polizei dabei auf frischer Tat ertappt. Nach jetzigem Ermittlungsstand werden der Bande, zu der weitere Mitglieder gehören sollen, mindestens sieben Einbrüche zur Last gelegt. Sie sollen im Laufe des Montags beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt werden.