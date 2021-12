17-Jährige in Esslingen bei Einbruch ertappt: Polizei fasst Bande

Die Polizei hat ein Quartett festgenommen, das für mehr als 20 Einbrüche in Stuttgart und Esslingen verantwortlich sein soll. Eine jugendliche Täterin stellten sie am Tatort.

Die Frau war gerade mal 17 Jahre alt, die die Polizei beim Einbruchsversuch in Esslingen festnehmen konnte. Dieser Vorfall ereignete sich Anfang Oktober. Vor wenigen Tagen nun nahmen die Ermittler drei Komplizen im Großraum Köln fest. Wie die Polizei diesen Dienstag meldet, soll die Bande im Zeitraum von Mitte September bis Anfang Oktober für mindestens 22 Wohnungseinbrüche verantwortlich sein.

Drei Komplizen und über 20 weitere Einbrüche

Bei dem misslungenen Einbruch in eine Wohnung an der Siemensstraße in Esslingen hatte ein Anwohner die Tat beobachtet und war eingeschritten. Derweil eine zweite Einbrecherin fliehen konnte, hielt er die 17-Jährige fest, bis die Polizei eintraf. Die Jugendliche sitzt seither in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen führten die Polizei in den folgenden Wochen auf die Spur von drei weiteren mutmaßlichen Komplizen, zwei Frauen im Alter von 20 und 48 Jahren sowie einem 29-jährigen Mann. Am vergangenen Freitag nahmen sie die drei Verdächtigen im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen nahe Köln fest, auch sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel.

Mutmaßliche Einbrecherin hatte Kleinkind bei sich

Das Quartett soll bei den bislang 22 mit ihnen in Verbindung gebrachten Einbrüchen Diebesgut im Wert von rund 66.000 Euro erbeutet haben. Dabei waren sie im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet unterwegs. Schon bei Einbrüchen in Bad Cannstatt und Feuerbach hatten Zeugen von einem Duo zweier junger Frauen berichtet, die sie am Tatort beobachtet hatten. In einem Fall soll eine der Täterinnen sogar ein Kleinkind mit dabei gehabt haben.

Bei allen Taten, die die Polizei in ihrer Mitteilung mit der Bande in Verbindung bringt, handelt es sich um Einbrüche am Tag. In einigen Fällen blieb es beim bloßen Versuch, in anderen Fällen wurden Wohnung durchwühlt und vor allem Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Ermittlungen der Stuttgarter Polizei zu weiteren Taten dauern an.