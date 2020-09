Auf der König-Karls-Brücke in Stuttgart ist am Dienstagvormittag der millionste Radfahrer seit Jahresbeginn gezählt worden. In diesem Jahr sind auf der König-Karls-Brücke bislang deutlich mehr Radfahrer unterwegs gewesen als im Vorjahr, heißt es bei der Stadt Stuttgart. 2019 wurde die Millionenmarke erst im Dezember erreicht. Gezählt werden die Radfahrer von einer automatischen Zählstelle, die auf der Brücke steht. Sie ist eine von 15 Zählstellen in Stuttgart, die mit einer in den Radweg eingelassenen Induktionsschleife funktioniert. Die Stadt Stuttgart will bis 2030 erreichen, dass der Radverkehr 25 Prozent des Gesamtverkehrs ausmacht.