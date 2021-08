Einer der zwölf Angeklagten der rechtextremistischen "Gruppe S." ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts Stuttgart dem SWR bestätigte, ist der Haftbefehl für den 49-jährigen Michael B. aus Kirchheim/Teck außer Vollzug gesetzt worden. Der Grund: das Gericht geht mittlerweile davon aus, dass sich die "Gruppe S." zu einem späteren Zeitpunkt gegründet hat. Damit wird Michael B. nur noch als Unterstützer und nicht mehr als Gründer der Gruppe eingestuft. Dennoch muss er, wie der Gerichtssprecher betonte, am 6. September zum nächsten Verhandlungstermin erscheinen. In der Hauptverhandlung des Staatsschutzverfahrens in Stuttgart-Stammheim soll geklärt werden, wie er in die Pläne der "Gruppe S"., terroristische Anschläge auf Andersgläubige zu verüben, eingebunden war.