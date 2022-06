Landesnaturschutzverband: Eilantrag gegen Unterbrechung der Gäubahn

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hat beim Eisenbahnbundesamt einen Eilantrag gegen die geplante Unterbrechung der Eisenbahnstrecke Zürich - Stuttgart (Gäubahn) gestellt. Diese würde gegen die vorliegende Betriebspflicht der Bahn verstoßen, teilte der Verband am Montag mit. Der Hauptbahnhof Stuttgart sei eingebettet in ein nationales und internationales Schienennetz, wovon wiederum die Gäubahn ein Teil sei. Daher fordert der Verband vom Eisenbahnbundesamt in seinem Eilantrag, diese mehrjährige Unterbrechung zu untersagen. Im Rahmen der Fertigstellung des unterirdischen Tiefbahnhofs plant die Bahn, ab 2025 die Züge aus Zürich und Singen in Stuttgart-Vaihingen enden zu lassen, bis einige Jahre später der Anschluss zum neuen Hauptbahnhof fertig gestellt sein wird.